Mulher é indiciada por estelionato após lucrar R$ 25 mil aplicando golpe em MS

Uma mulher, de 29 anos, foi indiciada pelo crime de estelionato durante a sexta-feira (5), na cidade de Brasilândia.

Conforme as informações policiais, a autora praticou o “golpe do intermediador”, ou seja, quando o criminoso realiza suposta intermediação de venda de veículo, entra em contato com o comprador e com o vendedor, induzindo ambos em erro, com diversas falácias, não permitindo que o vendedor repasse detalhes da negociação ao comprador, e vice-versa.

Desta maneira, o comprador acaba depositando altos valores na conta do criminoso, contudo, ainda abaixo do valor de mercado.

No momento de realizar a efetiva transferência do veículo, ambos (comprador e vendedor) percebem o golpe. No caso em questão a vítima sofreu um prejuízo de R$ 25 mil. O valor de mercado do carro, um VW Saveiro, seria de aproximadamente R$ 40 mil.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou a suspeita, residente da cidade de Pederneiras (SP).

No interrogatório, a mulher afirmou que “emprestou” sua conta para um conhecido chamado apenas por “Jefinho”, mas que não possuía informações adicionais sobre ele.

Ela afirmou ainda que recebeu os valores, realizou o saque e entregou o dinheiro para “Jefinho”. Segundo a polícia, são alegações infundadas e pouco plausíveis.

A autora foi indiciada pelo crime de estelionato qualificado cuja pena é de 4 a 8 anos de prisão em caso de condenação.

