Mulher é indiciada por mentir que estava sendo ameaçada de morte pelo ex-marido em MS

Uma mulher, de 36 anos, foi indiciada por denunciação caluniosa após dizer que estava sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro, de 42 anos, em Bataguassu. O indiciamento foi realizado após a conclusão da investigação, durante a segunda-feira (29).

Conforme as informações policiais, ela teria procurado a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) afirmando que sofria ameaças de morte há mais de 4 anos, piorando após o término da relação. Em seu depoimento, ela relatou que, em uma das ocasiões, o homem teria encostado uma faca em seu pescoço.

Durante as oitivas, o suspeito negou todas as acusações. A investigação prosseguiu, com uma testemunha sendo ouvida e confirmando a versão do suposto autor, negando as ameaças e relatando que, na verdade, ele é quem sofria agressões físicas por parte da companheira.

Ainda no decorrer do processo, foi apurado que o relacionamento acabou porque a mulher já mantinha um novo relacionamento com outra pessoa, e que os encontros aconteciam na casa do casal durante o dia, na ausência do marido e da filha do casal.

Diante dos elementos colhidos, a mulher foi indiciada pelo crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal.

