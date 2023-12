Mulher é internada com quase 60% do corpo queimado na Santa Casa

Durante a madrugada desta quinta-feira (28), uma mulher, de 51 anos, deu entrada na Santa Casa de Campo Grande com cerca de 60% do corpo queimado e seu estado de saúde é bastante delicado. Ela veio transferida do Hospital Auxiliadora, de Três Lagoas - a 326 quilômetros da capital sul-mato-grossense.

Informações apontam que a vítima está sedada, intubada e seu estado é considerado grave pela equipe médica diante da gravidade dos ferimentos ocasionado pelas queimaduras. Atualmente ela está internada na ala vermelha do hospital.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho relatou para uma equipe da Polícia Militar, acionada para verificar a situação, que ao chegar na sua residência no bairro Nossa Senhora das Graças, em Três Lagoas, ouviu gritos vindos do quarto da genitora.

Ao entrar no cômodo, visualizou que a própria mãe teria jogado álcool em seu corpo e ateado fogo em si. Numa rápida ação, o filho pegou um cobertor e conseguiu apagar o fogo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima para a unidade hospitalar.

Ainda segundo o registro, o filho relatou que é a primeira vez que a mãe toma uma atitude assim, informando também que ela sofre de esquizofrenia e faz uso de remédio controlado.

Valorização da vida

Estudos mostram que um suicídio afeta ao menos seis pessoas que estavam ligadas à vítima. Se você estiver passando por problemas, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ser acionado pelo telefone 188, que atende gratuitamente 24 horas, ou pelo site www.cvv.org.br.

