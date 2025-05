Mulher é internada em hospital de Campo Grande com várias queimaduras pelo corpo

Mulher, de 29 anos, foi internada na Santa Casa de Campo Grande, com diversas queimaduras pelo corpo. O caso foi descoberto durante a madrugada desta quarta-feira (14).

A Polícia Militar esteve na unidade hospitalar após um chamado da equipe médica. Segundo consta no boletim de ocorrência, a paciente veio transferida de Coxim, a 253 quilômetros de distância.

Durante a averiguação do caso, os militares notaram que a paciente tinha queimaduras nos braços, tronco, pescoço e rosto.

Foi descoberto, no entanto, que o caso aconteceu após ela ter tido uma discussão com o companheiro por telefone e teria ateado fogo no próprio corpo. A paciente apresentava muitas dores e dificuldades na fala, mas informou ter usado acetona para atear fogo em si própria.

No dia do fato, possivelmente na terça-feira (13), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a vítima e encaminhá-la ao hospital de Coxim, onde posteriormente foi transferida para Campo Grande.

O companheiro da mulher não foi localizado. O caso está sendo apurado como uma tentativa de suicídio.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

