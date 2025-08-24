Menu
Polícia

Mulher é jogada de carro em movimento por ex-companheiro em Corumbá

A vítima de 25 anos sofreu escoriações, sangramento nasal e foi socorrida pelos bombeiros

24 agosto 2025 - 16h47Sarah Chaves
Foto: Corpo de Bombeiros Foto: Corpo de Bombeiros  

Uma mulher de 25 anos foi jogada para fora de um carro em movimento por volta das 21h50 do sábado (23), na Rua José Barros Maciel, bairro Guaicurus, em Corumbá.

Segundo o portal, O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. A vítima estava consciente, mas desorientada, com diversas escoriações, dores lombares, dor de cabeça intensa e sangramento nasal.

Ela foi encaminhada à UPA e informou que o agressor foi seu ex-companheiro, que começou a agredi-la durante o trajeto e, em seguida, a empurrou para fora do veículo.

