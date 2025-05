Mulher é jogada em mato e mantida em 'cárcere' pelo ex-companheiro no Aero Rancho

Mulher, de 46 anos, precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde no final da noite desta terça-feira (20), após ser jogada no mato e ficar sob poder do ex-companheiro, no Aero Rancho, em Campo Grande. O suspeito foi detido no atendimento à vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para a Polícia Militar que estava saindo de um supermercado acompanhada de um homem, quando o ex-companheiro apareceu e passou a atacar o homem com uma faca.

A mulher, para cessar a briga, aceitou ir com o suspeito. O ex-companheiro pegou a a vítima pelo braço e andaram até um campo situado na Rua Clevelândia, onde ele jogou a vítima no mato e a manteve em 'cárcere' por algumas horas.

Foi quando ela passou a gritar por socorro, dizendo estar com dor e nisso, o ex-companheiro a levou até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Aero Rancho, onde ela foi medicada e atendida pela equipe de plantão, que acionaram a Polícia Militar.

Os militares encontraram o suspeito e o encaminharam para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). A vítima ainda relatou que vinha sofrendo ameaças de morte por parte do ex-companheiro.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica.

