Mulher é levada para delegacia após capotar carro e ser encontrada com drogas na Capital

Uma mulher de 40 anos foi encaminhada à Santa Casa de Campo Grande na madrugada desta quinta-feira (13) após se envolver em um acidente de trânsito na BR-262, em Campo Grande.

Durante o atendimento hospitalar, equipes médicas encontraram porções de maconha dentro de uma bolsa da paciente, o que resultou em registro policial por porte de drogas para consumo pessoal.

De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, foi acionada após o hospital informar que uma paciente havia sido levada ao pronto-socorro pela ambulância da Motiva Pantanal, concessionária responsável pelo trecho da rodovia.

A mulher conduzia um Toyota Corolla preto alugado. Segundo a polícia, ela teria perdido o controle da direção e capotado o carro que dirigia, sofrendo escoriações no joelho e no braço.

Enquanto a equipe hospitalar procurava documentos de identificação no interior de uma necessaire, foram encontradas pequenas porções de uma substância esverdeada análoga à maconha. O material foi apreendido e submetido a um laudo preliminar que confirmou tratar-se de 21,7 gramas da droga.

Diante da situação, a droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. O caso foi registrado como porte de drogas para consumo pessoal e sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocada pela própria vítima.

