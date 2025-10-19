Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar

Uma mulher, de 37 anos, foi levada à delegacia na tarde deste sábado (18) após a Polícia Militar encontrar seus dois filhos, de 9 e 7 anos, sozinhos em casa no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência relacionada a disputa familiar. No local, um homem relatou que tentava buscar os filhos, conforme previsto por ordem judicial, mas estava sendo impedido. Como há uma medida protetiva contra ele, não pôde se aproximar da residência e acionou a polícia.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais foram recebidos por uma das crianças, que confirmou que a mãe estava ausente e que os dois irmãos estavam sozinhos. A mulher foi contatada por telefone e retornou à residência, admitindo que havia deixado os filhos sozinhos para ir ao trabalho. Segundo ela, as crianças não quiseram ir com o pai naquele dia.

Diante da situação, os policiais constataram indícios de abandono de incapaz. A mulher foi conduzida à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde prestou esclarecimentos. Por decisão da autoridade policial, não houve prisão em flagrante, já que não foram observados danos imediatos à integridade das crianças.

No entanto, o caso foi formalmente registrado como abandono de incapaz e será encaminhado para investigação.

