Mulher é mantida em cárcere, espancada e estuprada pelo marido até engravidar em MS

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi mantida em cárcere privado pelo marido dentro da casa onde moravam juntos na Rua General Osório, região do bairro São Bento, em Sidrolândia.

Conforme as informações do site Sidrolândia News, as equipes chegaram ao imóvel e encontraram a vítima. Ela então contou que o marido vinha mantendo-a presa dentro de casa, vivendo sob constantes ameaças de morte. O homem, estava deixando a mulher sem contato com os familiares ou o meio exterior desde fevereiro deste ano.

Desde o começo, ela vem sendo agredida junto com o filho, de apenas 5 anos, que seria enteado do autor. Durante o dia 11 de maio, a mulher foi novamente espancada, porém, conseguiu denunciar a agressão ao fingir que estava falando com parentes para ganhar a confiança do autor.

A vítima relatou ter sofrido abusos sexuais enquanto estava em cárcere. Durante os abusos, ela acabou engravidando do marido, sendo que no dia em que foi resgatada, disse estar com aproximadamente um mês de gestação.

Diante dos fatos, a mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil do município. O autor das agressões foi encontrado no local, sendo preso em flagrante, ficando a disposição do poder judiciário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também