Mulher é mantida em cárcere privado e agredida por homem em Corumbá

Homem, de 33 anos, está sendo procurado por manter uma mulher, de 36 anos, o filho dela, de 17, e um colega, de 29 anos, em cárcere privado durante a manhã de domingo (6), na rua Delamare, região central de Corumbá.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até o local. A vítima então contou que foi mantida em cárcere pelo acusado e que ele tentou agredi-la.

Em determinado momento, ao saber o que estava acontecendo, o filho da mulher chamou um amigo da família para ir até a residência e resgatá-la. Porém, ao chegar, os dois acabaram sendo esfaqueados.

O adolescente foi lesionado no lado direito do rosto, enquanto a outra vitima sofreu um corte no braço esquerdo. Ambos foram socorridos por parentes e levados ao Pronto-Socorro Municipal.

Logo após o fato, o autor fugiu e chegou a ser procurado na região conhecida como “Buraco da Treze”, mas se evadiu pelas vielas e matagal.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como lesão corporal dolosa e sequestro e cárcere privado.

