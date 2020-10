Mulher é mantida em cárcere privado pelo ex-marido

Uma mulher de 26 anos foi resgatada pela Polícia Militar após ser mantida em cárcere privado pelo ex-marido. Ela foi rendida na chegada do seu apartamento, por volta das 21h desta sexta-feira e foi ameaçada de morte.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi obrigada a entrar em contato com uma amiga, para dizer que estava bem. Mas a polícia recebeu uma denúncia e ao chegar no local, chamaram pela mulher, que não respondia, quando os militares foram em outro ponto de acesso, ouviram o autor dizer "fica quieta, vou te matar". Depois de ouvir gritos, a polícia teve que arrombar a porta do apartamento.

O ex-marido dizia a todo momento que iria matá-la, ele foi até a cozinha e pegou uma faca e colocou no pescoço dela. A vitima confirma que por várias vezes aconteceram fatos semelhantes contudo em nenhuma delas fez a notificação dos fatos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, ele foi preso pela equipe da Polícia Militar. Depois do caso, a mulher pediu medidas protetivas contra o ex-marido.

