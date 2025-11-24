Menu
Polícia

Feminicídio em MS: Ex-guarda municipal é morta a facadas na frente do filho

O suspeito, ex-companheiro, foi preso em flagrante pela Polícia Militar pelo crime de feminicídio

24 novembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Casa onde aconteceu o feminicídioCasa onde aconteceu o feminicídio   (Leandro Holsbach)

A ex-guarda municipal Alliene Nunes Barbosa, de 50 anos, é a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ela foi morta de forma brutal ao ser morta a facadas, desferidas pelo ex-companheiro no final da noite deste domingo, dia 23, na residência em que morava em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O fato aconteceu na frente do filho da vítima, de 9 anos, que chegou a ficar trancado no imóvel. O suspeito, o boliviano Cristian Alexandre Cabeza Henrique foi preso em flagrante pelo crime - ele utilizava tornozeleira eletrônica.

Segundo informações do site Alerta Dourados, a criança ficou por alguns minutos preso no imóvel e ao conseguir seguir e pular o muro, pediu ajuda para vizinhos e populares.

A Polícia Militar esteve no local e constatou a existência do crime. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e realizaram os trabalhos de praxe.

Esse é o 37° feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul.

