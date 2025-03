Mulher é morta a tiros e encontrada em estado de decomposição em Ponta Porã

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado em estado de decomposição durante a manhã desta quarta-feira (26), na região de Jotabasso, zona rural da cidade de Ponta Porã.

Conforme as informações do site Ponta Porã News, a mulher foi assassinada a tiros, porém, estava no local há um certo tempo e por isso seu corpo já estava em avançado estado de decomposição.

Equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade, onde passará por exames de necropsia.

