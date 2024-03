Mulher é morta a tiros pelo ex na frente da filha de 2 anos em Três Lagoas

Givanilda de Paula, de 41 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido, de 24 anos, na frente da filha do casal, de apenas 2 anos, na manhã desta quinta-feira (21), no estacionamento de uma capela, onde ocorria um velório, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

Depois de preso, o autor relatou que ‘agiu no impulso’ após ingerir bebidas alcoólicas. Conforme as informações iniciais, a vítima estava dirigindo o veículo acompanhada de uma passageira e da filha, de apenas 2 anos.

Após seguir a ex, o homem chegou a pé do lado do carro e efetuou os disparos, atingindo a vítima com dois disparos. A passageira levou um tiro na perna e não corre risco de morte.

Givanilda chegou a ser socorrida, mas faleceu no centro cirúrgico do Hospital Auxiliadora. Depois dos disparos, o homem fugiu do local do crime, indo para uma casa na rua Manoel Pedro de Campos, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Porém, ele foi seguido por um policial militar de folga, que ficou na residência aguardando a chegada da Força Tática, Rádio Patrulha, Pelotão de Trânsito e outras viaturas para auxiliar na prisão.

Ele ainda chegou a correr, pulando muro de casas, mas foi preso no bairro Vila Piloto, a mais de 10 km do local do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM).

Em entrevista ao site Fatos MS, ele chorou e se disse arrependido de ter cometido o assassinato. Com medo de não ser perdoado pela filha, de apenas 2 anos, o autor chegou a mencionar que foi um ‘momento de bobeira’.

“Foi um minuto de bobeira, devido a emoção da cachaça. Estou arrependido, ela nunca vai me perdoar. Nunca pensei em fazer isso”, detalhou.

A respeito da arma, o homem mencionou que adquiriu o revólver há cerca de seis meses, pois teria ‘outras desavenças por ai’.

