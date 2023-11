Mulher é morta a tiros pelo marido durante briga por temperatura do ar-condicionado

Jussara Ferreira de Almeida Cabral, de 53 anos, foi morta a tiros pelo marido, de 49 anos, após uma discussão com o marido pela temperatura de um aparelho de ar-condicionado, na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais.

Conforme o g1, discussão entre o casal teve início quando a vítima pediu que o marido diminuísse a temperatura do aparelho. O homem relatou aos agentes que a mulher teria pego uma arma e atirado contra o braço dele.

Após os disparos, o marido teria entrado em luta corporal com ela, pegou a arma e deu dois tiros na mulher, atingindo as costas e o peito da vítima. Jussara caiu na cama e morreu no local.

Ele chamou a polícia e foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, mas acabou preso em flagrante depois de receber atendimento médico.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pelas autoridades policiais.

