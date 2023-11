Mulher é morta a tiros pelo marido em fazenda de Alcinópolis

Domingas de Jesus Amorim Farias foi assassinada a tiros pelo marido durante a noite de domingo (19), em uma fazenda localizada na área rural de Alcinópolis. Depois de cometer o crime, o homem ainda ligou para o filho avisando havia matado a companheira.

Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada pelo filho da vítima. Para os militares, ele contou que recebeu uma ligação do autor, avisando que Domingas havia sido morta e a arma do crime estaria em cima da mesa.

Ao chegar na residência, o filho e a nora da vítima a encontraram caída, já sem vida, em meio a uma poça de sangue. Porém, o suspeito do crime não chegou a ser localizado pois teria fugido em uma caminhonete, possivelmente para o estado de Goiás.

Durante vistoria na casa, os policiais encontraram a espingarda calibre 22 usada no crime e algumas munições calibre 38. Por conta disso, decidiram fazer uma investigação mais minuciosa, até que encontraram um cômodo da residência fechado com chave. Segundo o site Rio Verde News, com a permissão do filho, os militares arrombaram a porta encontrando um arsenal de armas.

A única pessoa que tinha acesso ao local, conforme o filho da vítima, seria o suspeito. Todas as armas encontradas foram apreendidas.

O caso acabou sendo registrado na Delegacia de Polícia Civil de Alcinópolis, como feminicídio.

