Mulher é morta com facada na nuca durante briga com o namorado em Sidrolândia

Ivone Barbosa da Costa Nantes, de 41 anos, foi morta com facadas na nuca durante uma briga com o namorado. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (17), em uma residência no Assentamento Nazaré, localizado na zona rural de Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica passaram a madrugada fazendo os trabalhos iniciais a respeito do caso no local, finalizando o serviço durante a manhã de hoje (18).

Testemunhas detalharam que a vítima era moradora de Campo Grande, mas havia ido até o local para visitar sua comadre acompanhada de seu neto, de apenas 5 anos de idade, e do seu namorado, identificado apenas como ‘Bill’.

Em determinado momento, após o grupo ingerir bebidas alcoólicas, o autor passou a ficar agressivo começando uma briga por ciúmes com a companheira. Em determinado momento, ele pegou um instrumento perfurocortante e golpeou a mulher na região da nuca.

Por conta do ferimento, ela faleceu ainda no local. Para tentar conter o crime, os filhos da comadre da vítima acabaram sendo feridos pelo autor. Após isso, Bill deixou o imóvel tomando rumo ignorado e está sendo procurado pelas autoridades.

A criança, neto da vítima, foi acolhida pelo Conselho Tutelar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também