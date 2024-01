Mulher é morta com golpes de facão em São Gabriel do Oeste

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi morta com golpes de facão durante a noite de sexta-feira (12), na região do bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste. O suspeito tentou ainda matar o neto da vítima, mas não teve sucesso e fugiu logo após o crime.

Conforme as informações iniciais, divulgadas por sites locais, depois de ser atingida pelos golpes a vítima tentou fugir, mas acabou falecendo depois de cair na frente de uma residência.

Durante o assassinato, o autor teria ainda golpeado o neto da mulher. Ele chegou a ser atingido, pedindo socorro em uma igreja e sendo amparado pelos fieis. O jovem precisou ser encaminhado para o Hospital Municipal, para receber atendimento médico.

Depois do crime o autor fugiu do local, tomando rumo ignorado. Ele está sendo procurado pelas autoridades policiais, que chegaram a fazer diligências pela região, mas não tiveram sucesso em entrar o homem. Porém, ele teria se apresentado na delegacia durante a manhã deste sábado (13), e está preso.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram até o local, atendendo a ocorrência e fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

