Mulher é morta com tiro na cabeça após reclamar que homem usou banheiro feminino de bar

Shirlene Alves morreu com um tiro na cabeça, após ela se irritar com a entrada de um homem no banheiro feminino de um bar do setor Jardim Nova Goiânia, em Senador Canedo (GO). O crime aconteceu no dia 17 de março, mas apenas ontem as autoridades conseguiram prender o autor.

Conforme as informações do site Metrópoles, o autor e a vítima estavam na companhia de outras pessoas. Testemunhas contaram que os dois discutiram e trocaram xingamentos após o homem utilizar o banheiro feminino para suas necessidades. Ele, então, usou uma arma de fogo e efetuou três disparos contra a vítima – um deles atingindo a cabeça da mulher.

Depois de cometer o crime, o autor fugiu. A polícia informou que ele já tinha passagem na polícia.

O homem estava sendo procurado desde o dia do crime, sendo localizado apenas ontem, por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic). Ele foi preso temporariamente pelo crime de homicídio qualificado, em razão do motivo fútil.

