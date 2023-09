Mulher é morta pelo companheiro quando chegava em casa em Aparecida do Taboado

Mato Grosso do Sul registrou seu 22° feminicídio em 2023, desta vez a vítima foi Mirele Conceição de Oliveira de 35 anos, assassinada na noite de ontem (23), na Vila São Jeronimo, em Aparecida do Taboado.



Conforme levantamento da Polícia Civil, o autor é um caso antigo da vítima, com quem se relacionou por cerca de 1 mês, há seis anos atrás. Após esse breve relacionamento, a vítima teria reatado com o autor no ano passado.



Desde então, o autor já vinha ameaçando a mulher por mensagem de WhatsApp.





O crime ocorreu quando Mirela estava indo pra casa de moto, o autor começou a persegui-la. Ele bateu a moto dele na moto dela e a acertou com um facão nos braços, pescoço e dedos e a mulher morreu perto da casa dela.





Mirelr sofreu múltiplas lesões provocadas por golpes de facão. Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta Honda Bros preta. O corpo foi encontrado por uma pessoa que acionou a Polícia Militar.



De acordo com a delegada da Polícia Civil no município dra. Cecília Fleury, o autor já foi identificado e as equipes da Polícia Civil estão trabalhando para localizar o criminoso que está foragido.

