Mulher é morta pelo ex-marido enquanto trabalhava em boate

Luana Priscilla Oliveira da Silva, 26 anos, foi assassinada a tiros, pelo ex-marido João Gonçalves Silva, 39 anos, na boate em que trabalhava na madrugada deste sábado (11). O homem cometeu suicídio em um dos quartos da casa noturna localizada na rua Olavo Bilac, bairro Amambai, em Campo Grande.



De acordo com informações, o casal estava separado e por volta das 2h, João chegou ao local e tentou conversar com Luana. Os dois subiram para uns dos quartos e minutos depois, testemunhas ouviram disparos de arma de fogo.



Um dos seguranças foi até o quarto e arrombou a porta que estava trancada. Ele se deparou com Luana nua caída e ferida na cama e com João de posse da arma de fogo. O funcionário se afastou e acionou a Polícia Militar e, poucos minutos depois, mais um disparo foi ouvido, o assassino tirou a própria vida com um tiro na cabeça.



Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram ao local e constataram que Luana estava morta. Ela foi atingida com quatro tiros: na nuca, nádegas, coxa e braço. João ainda estava vivo e foi encaminhado a Santa Casa, mas morreu ao dar entrada no local.



O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande.

