Polícia

Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio

Marido teria sido encaminhado para a delegacia

21 janeiro 2026 - 12h22Luiz Vinicius     atualizado em 21/01/2026 às 12h57
Viatura da DEAM - Viatura da DEAM -   (Foto: Ilustrativa / PCMS)

Sandra Soares Rota, de 55 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 21, e a Polícia Civil de Campo Grande investiga um possível feminicídio, o que seria o primeiro do ano na cidade.

O marido foi detido pelo Corpo de Bombeiros por estar em surto e encaminhado para a delegacia.

O principal suspeito é o marido, contido com auxílio do Corpo de Bombeiros por estar em surto, e preso em flagrante pelo crime cometido.

Ainda não há informações a respeito de como aconteceu o ocorrido, mas a reportagem segue buscando mais detalhes.

Equipe da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e da Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

O corpo da vítima chegou ao IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) no final da manhã de hoje.

