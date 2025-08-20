Menu
Polícia

Mulher é perseguida, agredida e ameaçada de morte pelo ex em Nova Andradina

Ele usou uma barra de ferro para tentar acertar a vítima durante a confusão

20 agosto 2025 - 17h51Brenda Assis
Caso foi registrado na Delegacia da Mulher em Nova Andradina

Uma mulher, de 35 anos, acionou a Polícia Militar durante a manhã desta quarta-feira (20), após ser perseguida, agredida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, de 19 anos, no Conjunto Habitacional Professor Edson Zanata, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, a mulher contou que desde o término vem sendo perseguida e ameaçada pelo ex, com quem namorou por cerca de 1 ano. Porém, terminou a relação há 5 dias.

Ontem à noite, o suspeito jogou pedras contra o telhado da casa da vítima, causando danos no forro, além de arrombar o portão e a porta da residência. Dentro do imóvel, o suspeito agrediu a mulher com um tapa no rosto enquanto ela dormia, além de quebrar seu celular.

Posteriormente, ele saiu do imóvel e ao retornar estava armado com uma faca perfurando a janela e fazendo ameaças de morte: “Vem aqui fora, vou te furar. Vou te matar, vai ser só uma furada”.

Hoje pela manhã ele retornou ao local, segurando uma barra de ferro e tentou acertar a vítima. Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito fugiu, utilizando uma escada encostada no muro que dividia os imóveis.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais da cidade, que procuram o suspeito.

