Mulher é perseguida, ameaçada de morte e mantida em cárcere privado em Coxim

Uma mulher, de 31 anos, foi vítima de ameaças, perseguição e mantida em cárcere privado durante a madrugada de domingo (27), na cidade de Coxim. O autor, de 24 anos, foi preso em flagrante.

Conforme as informações do site Coxim Agora, a vítima contou para a polícia que namorou com o autor por 3 anos, mas terminou o relacionamento em 2023. Desde então, a mulher passou a ser perseguida e ameaçada pelo autor.

Durante a noite de sábado (26), ela estava em uma conveniência com amigos e o atual namorado, quando o homem passou a enviar mensagens dizendo para ela ir embora. Em uma das mensagens, ele enviou a foto de um facão.

Por medo, ela resolveu deixar o local junto com o companheiro. Ela foi deixada na casa de um tio, antes de seguir para seu imóvel sozinha, enquanto era seguida pelo autor.

Já era 1h30 da madrugada de domingo (27), quando o homem invadiu a casa da vítima, a puxando pelos cabelos e a trancando na residência. Armado com um facão, ele manteve a mulher em cárcere privado, retirando seu celular para impedir qualquer pedido de ajuda.

A situação só terminou às 9h da manhã, quando amigos da vítima chegaram para buscar roupas do filho dela. Ao entrar, encontraram o autor sentado no sofá, com o celular da vítima em mãos e o facão sobre as pernas.

A mulher conseguiu pedir socorro e ser levada para a delegacia. Diante do relato, as equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, capturaram o homem em flagrante. O caso foi registrado na delegacia local e será investigado.

