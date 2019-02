Mulher é presa ao esconder cachorra desaparecida dentro de geladeira

Da redação com G1

Uma mulher de 48 anos foi presa após esconder uma cachorra dentro da geladeira, se recusando a entregar o animal para a legítima dona. De acordo com a polícia, a proprietária da cadela acionou os policiais após ouvir latidos de vários animais dentro da residência, que não tem muros e estava fechada. O caso aconteceu em Cassilândia.

Segundo o G1, a dona do animal disse que ela havia desaparecido na quarta-feira (6). No mesmo dia, seguindo o som dos latidos, foi até a casa da mulher e pediu para ver se a cachorra não estaria entre os cães da moradora. Diante da negativa da proprietária, ela desconfiou que a sua cachorra estivesse lá e chamou a polícia.

Ao ver a viatura chegando, a moradora abriu a porta da casa e todos os cachorros saíram correndo porta afora. De acordo com os policiais, no local haviam 11 cães. Enquanto conversavam com a dona da casa ao lado de fora, um dos policiais ouviu barulhos vindos de dentro de uma geladeira desligada dentro da residência. Ao abrir o eletrodoméstico, ele encontrou a cachorra desaparecida, que logo reconheceu a dona.

À polícia, a mulher disse que escondeu a cachorra porque queria ficar ela. Como a casa não tinha muro ou grade, os 12 animais eram mantidos dentro de casa.

O titular da Delegacia de Polícia de Cassilândia, Rodrigo de Freitas, disse que a mulher foi ouvida e o caso segue em investigação. Ela vai responder pelos crimes de furto, receptação e maus-tratos. Os animais que estavam na casa foram levados para um abrigo da cidade e posteriormente deverão ser encaminhados para adoção.

