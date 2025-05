Mulher é presa ao ser flagrada transportando cocaína na BR-262, em Água Clara

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa ao ser flagrada transportando 37 Kg de cocaína. O flagrante aconteceu durante a quarta-feira (21), em Água Clara.

Conforme as informações policiais, as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estavam fazendo fiscalizações na BR-262, quando abordaram um Citroen C3. Durante a conversa, a mulher apresentou nervosismo.

Após uma vistoria no veículo, a equipe encontrou os tabletes de cocaína escondidos no painel do carro. A motorista disse ter pego a droga em Campo Grande e que a levaria até São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Água Clara.

