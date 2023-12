Mulher é presa após agredir empregada com faca de cozinha por ciúmes em MS

Uma mulher de 24 anos foi presa na sexta-feira (15), por lesão corporal, dano e ameaça, no contexto contexto de violência doméstica, contra uma adolescente que trabalhava como empregada doméstica em sua residência em Aral Moreira.

A vítima teria sido acolhida no lar residencial sob a promessa de serviços à família, no entanto, a autora suspeitou de uma suposta relação entre a vítima e seu ex-companheiro e passou a agredir fisicamente a adolescente com uma faca de cozinha, fazendo ameaças de morte e a expulsão da adolescente de sua residência, mesmo após tê-la incorporado à sua família.

Logo depois, a autora também agrediu fisicamente seu ex-companheiro com uma faca de cozinha.

Diante da situação de violência, a vítima tentou tirar seus pertences da casa da autora e encontrou seus documentos pessoais queimados, e sua motocicleta danificada, o que foi constatado com a presença policial. A mulher ainda ameaçou a vítima, na frente dos policiais e foi presa em flagrante.

Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira para os procedimentos legais pertinentes ao flagrante delito.

A denúncia contra casos de violência doméstica pode ser feita através dos telefones: (67) 3488-1270 e (67) 99346-2176 (WhatsApp).

