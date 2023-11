Mulher é presa após agredir pessoas e colocar fogo em frente ao Rádio Clube Cidade

O porteiro do Rádio Clube, localizado no Centro de Campo Grande, precisou chamar a Polícia Militar para conter uma mulher identificada como, Elaine Cardoso Dantas de 36 anos que estava agredindo pessoas que passavam próximo ao local na manhã desta sexta-feira (17).

No local, o porteiro contou aos militares que a mulher chegou a quebrar a vidraça da igreja que fica em frente ao clube e estava ateando fogo em frente ao estabelecimento, próximo aos veículos estacionados. A testemunha junto com outras pessoas, tiveram que apagar o fogo para não causar mais danos.

Não contente, a autora, passou a chutar o portão do clube e falando palavras como "filho da puta" "vagabundo" de forma agressiva, colocando em risco os frequentadores e crianças no local que participavam de um campeonato.

Ao receber voz de prisão, a mulher ficou agressiva, sendo necessário o uso de algemas para condução até a delegacia. Após ser colocada no compartimento de preso a autora começou a desferir chutes na viatura, mas mesmo com a negativa, foi conduzida à Depac Cepol onde o b.o foi registrado por dano, perturbação do trabalho ou sossego alheio e incêndio na forma tentada.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também