Mulher é presa após “barraco” por não querer usar máscara para entrar em comércio

Uma mulher, 45 anos, foi presa e levada para a delegacia após desacatar policiais militares que estariam tentando conte-la na frente de uma conveniência. A mulher estaria perturbando o dono e clientes do local pois se recusava a usar máscaras.

O caso aconteceu neste domingo, (12), no bairro Oscar Salazar, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o dono da conveniência alega que a mulher chegou ao local sem máscaras para comprar bebida, ela não aceitava o fato de não poder entrar no comércio sem o uso da máscara.

O proprietário então pegou a bebida e vendeu para a mulher, sem permitir que ela entrasse no local, logo após realizar a compra a autora ficou em frente a conveniência perturbando o proprietário e os clientes que chegavam no local.

O dono do comércio chamou a Polícia Militar, chegando no endereço os agentes constataram que a mulher não usava máscaras e queria adentrar no local, descumprindo o Decreto Municipal nº. 14.354.

Um dos policiais pediu que a mulher colocasse uma máscara e fosse embora, ordem não cumprida pela autora que falou que não sairia do local e iria continuar com a perturbação, momento em que ela foi presa por desobediência.

A autora foi levada para a delegacia.

