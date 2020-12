Mulher é presa após confessar ter esfaqueado o companheiro

Matheus Rondon, com informações da assessoria

Uma mulher de 37 anos foi presa no munícipio de Bataguassu, após confessar ter matado com uma facada o companheiro de 51 anos. O crime aconteceu na terça-feira (1º).

Segundo informações, a Polícia Civil da cidade foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio de um homem. Chegando no local indicado, avistaram o corpo com uma facada abaixo do peitoral esquerdo.

A equipe do Setor de Investigações Gerais (Sig) saiu em buscas da suspeita e conseguiu localizá-la na área central da cidade, sendo que, quando foi abordada, a mulher confessou o crime e recebeu voz de prisão. O Inquérito Policial será concluído no prazo legal e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

