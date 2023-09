Mulher é presa após desviar mais de R$ 35 mil da empresa em que trabalhava na Capital

Uma mulher, de 32 anos, foi presa por desviar mais de R$ 35 mil da empresa em que trabalhava em Campo Grande. Ela usava a confiança depositada pela vítima, dono da empresa, já que ela era uma das responsáveis pela folha de pagamentos da empresa.

Segundo as informações policiais, a prisão aconteceu na tarde de quarta-feira (6), pela DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos).

As investigações apontaram que até mesmo o pagamento do tratamento dentário da funcionária foi feito com o dinheiro da empresa de forma fraudulenta, o qual totalizou mais de R$ 7 mil.

A prisão se deu em flagrante aconteceu logo após os responsáveis pela empresa notarem três transferências bancárias, realizadas pela funcionária diretamente da conta da empresa para mãe, irmã e sobrinha dela, que totalizaram cerca de R$ 10 mil.

A mulher foi presa na empresa da vítima por investigadores da DERF. Para as autoridades policiais, ela confessou integralmente os desfalques esclarecendo que havia subtraído mais de R$ 35 mil ao longo desse ano. Ainda serão investigados os familiares da mulher que foram beneficiados com as transferências a fim de se verificar se havia conluio, o que poderá caracterizar associação criminosa e lavagem de dinheiro.

No começo desse mês, a funcionária pediu demissão alegando que irá morar em Portugal, onde reside o namorado, sendo assim estava cumprindo aviso prévio. Diante disso, foi representada pela apreensão do passaporte da mulher em razão dela estar com viagem marcada de mudança para outro país.

Agora ela será indiciada por furto qualificado por abuso de confiança (artigo 155, § 4º, inciso II, do CP) e passará por audiência de custódia.

