Mulher é presa após difamar policial e esposa nas redes sociais em Dourados

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante, neste sábado (8), em Dourados, pelos crimes de calúnia, injúria, difamação e por divulgar a ideologia nazista em suas redes sociais.

Moradora do bairro Jardim Clímax, a mulher foi presa após uma denúncia motivada pela publicação de uma postagem difamatória contra um policial, de 52 anos, e sua esposa, de 47.

Na publicação, ela fez uma série de acusações ofensivas contra as vítimas.

Segundo a polícia, essa não é a primeira vez que ela se envolve em casos semelhantes, e em outra ocasião já teria feito publicações difamatórias contra um vereador de Dourados e sua esposa.

A investigação ainda revelou que, também em suas redes, ela fez a publicação de uma imagem de uma cruz suástica, símbolo que é associado com o nazismo, o que configura divulgação de ideologia nazista, que é crime previso na legislação brasileira.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também