Mulher é presa após esfaquear ex para se defender de agressão

Após matar ex-namorada, homem atira contra própria cabeça e sobrevive

A equipe policial foi acionada através do número de emergência para comparecer no Jardim Samara, onde segundo informações, havia um homem com um ferimento no pescoço pedindo por ajuda, e testemunhas declararam terem visto um mulher correndo do local.

Os policiais foram ao local e deixaram a vítima sob cuidados médicos, iniciaram diligências pelas proximidades e conseguiram localizar Ana Paula que afirmou que agiu para se defender do ex, que após saírem juntos, Maurício tentou impedir a mulher de voltar para casa, a agredindo com socos e chutes.

De acordo com a ocorrência Ana Paula fugiu e tentou se esconder em uma vegetação, mas como estava com seu filho, a criança fez barulho o que denunciou seu esconderijo e fez com que o agressor a achasse e continuasse a agressão.

Ana Paula continuou sendo seguida e fugiu para dentro de casa, quando Maurício invadiu a residência e se aproximou ela pegou uma faca e desferiu um golpe contra ele.

A mulher acusada passou por exames em um pronto socorro onde foi constatado que ela possuía algumas lesões pelo corpo.

Ana Paula foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil onde permaneceu presa em flagrante delito por tentativa de homicídio

