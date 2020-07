Mulher é presa após esfaquear o marido para se defender de agressões

Sarah Chaves, com informações do Edição MS

Uma mulher de 48 anos, que teve a identidade preservada foi presa no domingo (19), por uma equipe da Polícia Militar depois de esfaquear o marido, de 35 anos, em Coxim.

A polícia foi acionada pelo Corpo de Bombeiros que socorreu o homem com uma perfuração no tórax e levou para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Ao ser presa, a mulher informou que apenas se defendeu do marido que ficou agressivo com ela e partiu para a agressão com empurrões e socos após ingerir bebida alcoólica

Para se defender, ela pegou uma faca de cozinha e cravou no marido. Ela mesmo acionou o socorro e acompanhou a vítima até o HR, onde ele permaneceu e ela foi presa. As informações policiais são de que ele precisou passar por cirurgia.

A mulher foi levada para a delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvida e liberada. A autora relatou aos policiais civis que desferiu um golpe contra o marido para se defender e vai responder por lesão corporal.

