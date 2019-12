Mulher é presa após furtar 32kg de picanha

Sarah Chaves, com informações do Porã News

A paraguaia Larissa Raquel Silva, 26 anos foi presa na manhã de segunda feira (23), após tentar furtar carne de um supermercado situado na rua Urumbela próximo ao bairro Cophafronteira em Ponta Porã.

Larissa estava com outra comparsa identificada como “Norma” que fugiu a bordo de uma motocicleta levando aproximadamente 20 quilos de carne de picanha, já com Larissa foi recuperado 12 quilos da mesma carne.

Para a polícia, Larissa admitiu o furto e falou que a ação foi planejada pela sua comparsa, e que a picanha furtada seria entregue a sua cúmplice para que esta revenda na cidade, informações indicam que Norma tem várias passagens pela polícia na fronteira, e seria proprietária de uma boca de fumo.

Segundo informações da polícia Norma pode ser suspeita de ser a criminosa acusada de participação em um caso de homicídio e queima de cadáver da vítima identificado como Arsenio Daniel Fleitas executado com 80% do corpo queimado na madrugada do dia 2 de novembro de 2017 por Eugenio Antônio Galeano Ramírez e a mulher deste identificada como a paraguaia Norma Beatriz Alvarez.

As duas paraguaias seriam responsáveis por vários roubos e furtos na cidade de Ponta Porã, onde visitavam várias lojas de roupas e comércios da cidade a fim de realizar suas ações.

