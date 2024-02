Mulher é presa após incendiar casa de homem assassinado em Batayporã

Saiba Mais Interior Homem sai para ver gritaria e acaba morto a facadas por dupla em Batayporã

A residência do homem assassinado na noite de terça-feira (13) em Batayporã, identificado como Rafael Miguel Souza Gonçalves, de 40 anos, foi incendiada na manhã desta quarta-feira (14).

Na manhã de hoje, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, tomou conhecimento de um incêndio de grande monta na residência da vítima fatal, se deslocando até o local.

Lá, encontraram e prenderam, em flagrante, uma mulher, de 22 anos, que teria iniciado o incêndio. Segundo informações da polícia, a mulher tem convivência com um dos autores do crime, e teve sua prisão preventiva representada pela polícia.

