Mulher é presa após matar filha de 5 meses sufocada em Dourados

Uma mulher de 22 anos foi presa na madrugada deste sábado (4) após a morte da própria filha, de apenas 5 meses, na Aldeia Bororó, localizada na Reserva Indígena do município de Dourados.

Conforme o site Dourados News, a jovem e o marido, de 36 anos, haviam ingerido bebidas alcoólicas antes de dormir. O casal costumava dormir junto com a bebê.

Durante a madrugada, a mulher acordou e percebeu que estava sobre a criança. Em seguida, pegou a filha e a levou até a casa do pai, onde foi constatado que a bebê já estava sem vida.

Lideranças da aldeia foram acionadas e comunicaram as autoridades. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local para os procedimentos necessários.

À polícia, a mulher confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dormir. Ela foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A jovem permanece detida e está à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também