Mulher é presa após 'meter a faca' em homem na cidade de Ladário

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa depois de esfaquear um homem na madrugada desta segunda-feira (27), na Avenida Quatorze de Março esquina com a rua Riachuelo, em Ladário.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado pois a autora do golpe ainda estaria no local.

Ao chegar no endereço, foram informados por testemunhas de que a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. Ele apresentava uma perfuração na região do abdômen.

A mulher acabou sendo presa. Ela estava com duas facas de cabo preto, possivelmente usada no esfaqueamento. Ela foi levada para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada, na Delegacia de Polícia Civil do município.

