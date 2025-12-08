Mulher é presa após surtar e invadir a casa do vizinho no Nova Lima

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa após invadir a casa de um vizinho e quebrar objetos na tarde deste domingo (7), na Rua Jerônimo de Albuquerque, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ela alegou que entrou no local após ter itens furtados de sua casa.

Conforme o boletim de ocorrência, A Polícia Militar foi acionada para atender o caso após o morador ser acionado por familiares enquanto estava no trabalho. Os parentes detalhara que sua casa havia sido invadida. Ao chegar ao local, encontrou o vidro da porta da cozinha quebrado. Segundo ele, a vizinha teria pulado o muro, quebrado o vidro, retirado a chave da porta e entrado no imóvel.

Dentro da residência, o ambiente estava revirado, com roupas no chão, documentos espalhados sobre a cama, pratos e copos quebrados, além da janela do banheiro danificada. O morador também percebeu o desaparecimento de R$ 14 que estavam sobre a mesa.

A mulher admitiu aos policiais que quebrou o vidro, pegou a chave e entrou na casa. Disse que procurava objetos que acreditava terem sido retirados de sua residência, o que não foi encontrado. Ela também confirmou ter arremessado um martelo na janela do banheiro e usado o mesmo objeto para quebrar o vidro da porta. Os policiais relataram que, no momento da abordagem, ela tinha R$ 12 nos bolsos.

Ainda segundo o registro, a suspeita apresentava comportamento alterado, falas desconexas e afirmou fazer uso de entorpecentes. Familiares relataram que ela tinha fugido minutos antes de uma unidade de saúde, onde aguardava encaminhamento médico.

A mulher tinha manchas roxas pelo corpo, que disse serem resultado de uma briga ocorrida dias antes. O morador não tinha ferimentos e negou qualquer agressão.

Ela foi levada à delegacia sem o uso de algemas, acompanhada de um familiar. Após prestar esclarecimentos, foi liberada. A Polícia Civil registrou o caso como dano e furto na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

