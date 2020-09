Mulher é presa após xingar motorista de aplicativo de "preto fedido"

Uma mulher identificada como Claudilene, 31 anos, foi presa na noite de terça-feira (29), por injúria racial e desacato após xingar um motorista de aplicativo e policiais em Corumbá.



Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista acionou a polícia, afirmando que estava com três passageiros e que estava sofrendo discriminação da parte de uma das passageiras.

A vítima relatou que buscou o grupo de duas mulheres e um senhor, em um bar, onde no início do deslocamento uma delas começou a dizer " porque vocês chamaram esse cara, ele vai roubar a gente", no que o motorista disse que seu preço era de acordo com o que o aplicativo gerava, mas a autora começou a cometer injúrias contra a vítima, dizendo, "você é um gordo, preto fedido", "ta roubando a gente seu gordo babaca".

Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local foi parada pelo motorista. Exaltada, a mulher foi colocada no carro da PM e começou a desacatar os policiais, chamando de "porcos ladrões" e "estupradores".

A equipe foi constantemente desacatada pela autora, dizendo "vocês só sabem roubar do povo, ladrão, meu pai é da marinha, eu conheço Marcelo Roa, ROA!! Vocês vão ver", e chegando na delegacia a autora xingou novamente a vitima de "gordo fedido" na presença da equipe policial.



Os outros ocupantes do veículo, confirmaram que a autora estava bebendo e causando desavenças no bar onde se encontravam, e que pediram o veículo para leva-la até sua casa e no trajeto ela começou a insultar o motorista.

Após xingar todos na delegacia de estupradores, a mulher foi encaminhado para uma cela na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

