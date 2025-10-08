Menu
Polícia

Mulher é presa por beber demais e dormir no meio da rua com filhos de 2 e 8 anos em MS

Ela estava acompanhada de um homem, que também ficou deitado na rua com ela

08 outubro 2025 - 14h24Brenda Assis
O caso aconteceu na noite de ontem

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante por maus-tratos após ser encontrada completamente embriagada com duas crianças pequenas na rua Osman Ahamad Gebara, no Parque Alvorada, em Dourados. O caso aconteceu na noite de terça-feira (7).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o Conselho Tutelar detalhou que recebeu uma denúncia anônima detalhando que um casal estava caído no meio da rua, visivelmente embriagados. Ao lado deles, as testemunhas viram duas crianças, sendo uma menina de 8 e um menino de 2 anos.

Ao chegar ao local, os conselheiros confirmaram a situação e acionaram a Guarda Municipal, que prestou apoio na ocorrência. As crianças são filhos da mulher.

Ela acabou sendo detida e encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuada em flagrante por maus-tratos. O homem, de 24 anos, que estava com ela, não foi preso, pois não é pai das crianças e apenas a acompanhava no momento da abordagem.

As crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar, que irá cuidar do caso e encaminhar o relatório à Promotoria da Infância e Juventude. 

