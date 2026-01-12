Menu
Polícia

Mulher é presa com 3,1 kg de haxixe colados ao corpo em Maracaju

A prisão ocorreu durante um bloqueio realizado pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF); a droga tinha como destino Campo Grande

12 janeiro 2026 - 12h23Vinícius Santos
Droga apreendida - Foto: Divulgação / DOF/PMMSDroga apreendida - Foto: Divulgação / DOF/PMMS  

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, no sábado (10/jan), uma mulher de 21 anos com 3,1 quilos de haxixe marroquino presos ao corpo. A apreensão ocorreu durante uma abordagem em um bloqueio policial no trevo que liga as rodovias MS-164 e MS-462, em Maracaju.

Segundo informações da ocorrência, os policiais abordaram um veículo de transporte de passageiros por aplicativo. Durante a entrevista, a passageira apresentou comportamento nervoso e deu versões desencontradas sobre o motivo da viagem, levantando suspeitas.

Ainda durante a abordagem, a mulher confessou que transportava drogas presas ao corpo. Ela relatou que havia retirado o entorpecente em Ponta Porã e pretendia levar até Campo Grande, onde receberia R$ 300 pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 220 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, juntamente com a suspeita, que responderá por tráfico de drogas.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), voltado para o combate ao tráfico e à criminalidade nas regiões de fronteira.

O DOF informa que mantém um canal direto para atendimento, denúncias e informações pelo telefone 0800 647-6300.

