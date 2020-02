Mulher é presa com 45 kg de explosivo e R$ 18 mil dentro de ônibus

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Uma mulher de 45 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa transportando 43 quilos de pólvora, na madrugada desta quarta-feira (5), em Nova Alvorada do Sul.

Segundo o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o explosivo seria entregue em São Paulo (SP).

Ainda de acordo com o DOF, durante buscas no compartimento de bagagens de um ônibus de passageiros, que seguia para Rio de Janeiro (RJ), os policiais encontraram quatro caixas de papelão contendo vários frascos com explosivo.

Também foram apreendidos com a suspeita R$ 18.530, além de algumas cédulas de dinheiro estrangeiro. Indagada, a mulher contou que pegou o explosivo em Puerto Suarez, na Bolívia, e que entregaria a encomenda para um desconhecido, na cidade de São Paulo.

Ela vai responder por crime de porte ilegal de explosivos, previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso III, do Estatuto do Desarmamento.

