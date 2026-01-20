Mulher é presa com droga e munições na rodoviária de Campo Grande

Uma mulher de 24 anos foi presa na noite de segunda-feira (19) após ser flagrada com drogas e munições na Rodoviária de Campo Grande. A abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina no local, na região do bairro Universitário.

De acordo com o boletim de ocorrência, na fiscalização uma mala chamou a atenção da equipe e causou reação na cadela de faro. A jovem carregava maconha na bagagem e acabou admitindo que levaria a droga para a cidade de Coxim. Durante a checagem, também foram encontradas seis munições dentro da bolsa dela. Ainda conforme o registro, a mulher contou que faria a entrega do entorpecente para um conhecido e que já havia realizado esse tipo de transporte outras vezes.

Após a abordagem no terminal, a suspeita informou que havia mais droga guardada em sua residência, no bairro Vila Taquarussu. No local indicado, os policiais encontraram mais porções do mesmo entorpecente escondidas embaixo de um móvel da sala. Ao todo, foram apreendidos quatro tabletes de maconha, que juntos pesaram pouco mais de três quilos, além das munições e de um telefone celular

A mulher foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de munição, e ficou à disposição da Justiça.

