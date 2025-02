Mulher é presa com o marido por deixar ele estuprar o filho em Campo Grande

Um homem e uma mulher, de 44 e 43 anos, foram presos pelo Batalhão de Choque por estuprar e maltratar uma criança. O crime teria acontecido entre os anos de 2018 e 2019, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, o casal havia sido sentenciado após a denúncia do pai do menor, que em 2020 procurou a Delegacia de Polícia Civil para relatar que nos anos de 2018 e 2019, seu filho morou com a mãe e com o padrasto e, que durante este período, em determinado momento, foi vítima de abuso sexual.

A vítima detalhou que em uma das vezes o padrasto havia ingerido bebida alcoólica e começou a passar a mão em sua genitália. Em outra oportunidade, o homem estava em casa seminu começou novamente a passar a mão em seu corpo, tendo inclusive lhe tirado a roupa.

Para as autoridades, o pai disse acreditar que a genitora da criança tinha ciência dos fatos, pois no dia do ocorrido o menor procurou a mãe para contar e pedir ajuda, contudo, a genitora disse que o autor estava apenas "brincando" e que o menor estava "de frescura".

Além disso, notando que o filho estava ficando revoltado, a mulher passou a ficar irritada e a fazer ameaças contra ele, dizendo iria matá-lo se dissesse algo a alguém e por reiteradas vezes repetiu a ameaça.

O menor, de acordo com o registro policial da época, foi ouvido pelo setor psicossocial e seus relatos corroboraram o relato do pai e ainda afirmou que a mãe sempre foi uma mulher violenta, não só com ele, mas com seus outros dois irmãos, lhes maltratando de diversas formas desde agressões até outros tipos de maus tratos, como obrigá-los a comer pimenta.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também