Mulher é presa e adolescente apreendido por tentar furtar moto em Dourados

Uma mulher, de 31 anos, foi presa e um adolescente, de 16, acabou sendo apreendido após serem flagrados tentando furtar uma motocicleta durante a tarde de quinta-feira (25), em Dourados.
Conforme o registro policial, a Polícia Militar estava fazendo rondas quando avistou a dupla mexendo em uma motocicleta e tentando sair com o veículo na rua Cuiabá, esquina com a rua Nelson de Araújo.
Durante a abordagem, foi constatado que a moto pertencia a um jovem de 26 anos, que havia deixado o veículo estacionado no local.
O adolescente e a mulher foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Após ser ouvido, o menor foi liberado para responder em liberdade. Já a suspeita foi autuada em flagrante por tentativa de furto.
