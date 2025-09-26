Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher é presa e adolescente apreendido por tentar furtar moto em Dourados

Os dois foram flagrados pela Polícia Militar enquanto tentavam sair do local com o veículo

26 setembro 2025 - 16h51Brenda Assis
ilustrativailustrativa   (Divulgação/PCMS)

Uma mulher, de 31 anos, foi presa e um adolescente, de 16, acabou sendo apreendido após serem flagrados tentando furtar uma motocicleta durante a tarde de quinta-feira (25), em Dourados.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar estava fazendo rondas quando avistou a dupla mexendo em uma motocicleta e tentando sair com o veículo na rua Cuiabá, esquina com a rua Nelson de Araújo.

Durante a abordagem, foi constatado que a moto pertencia a um jovem de 26 anos, que havia deixado o veículo estacionado no local.

O adolescente e a mulher foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Após ser ouvido, o menor foi liberado para responder em liberdade. Já a suspeita foi autuada em flagrante por tentativa de furto.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia diz que trio paraguaio foi executado por dois pistoleiros
Polícia
Polícia diz que trio paraguaio foi executado por dois pistoleiros
Local onde avião caiu
Polícia
Corpos de vítimas de acidente aéreo no Pantanal são levados para o IMOL de Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste
Polícia
Condenado a 14 anos de prisão por estupro é preso na zona rural de MS
Depac Dourados
Polícia
Homem é preso por fugir e bater em PM's durante abordagem em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem 'mete a colher em briga de marido e mulher' e acaba esfaqueado em Rio Verde
Foto: PRF
Polícia
Acidente entre caminhões e carro deixa três mortos e um ferido na BR-116
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega mais um habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro por unanimidade
Operação aconteceu em cidades do Mato Grosso
Polícia
Com golpes até em Gabigol, grupo deixou rombo de R$ 250 mil em banco de Campo Grande
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Justiça
"Perturbado do PCC" vai a júri em Campo Grande por tentativa de homicídio
Local onde aconteceu o incidente com a médica
Polícia
Médica é alvo de racismo de paciente na Capital: 'Estrangeira, pobre e pedindo esmola'

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante