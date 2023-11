Mulher é presa em Campo Grande por deixar cães infestados de carrapatos e com feridas

Uma moradora do bairro Rancho Alegre, de 31 anos, foi presa na manhã de quarta-feira (1º), durante ação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), pelo crime de maus-tratos aos animais.

No local dos fatos foram encontrados dois cachorros, sendo um macho, de aproximadamente dois anos de idade, que atende por nome de Ted e uma fêmea, com aproximadamente um ano de idade, que atende por nome de Meluza, que conforme as autoridades, estavam em estado deplorável, com infestação generalizada de carrapatos, sujos, com feridas e pelos embolados.

Questionada, a tutora disse que havia comprado remédio, mas que os carrapatos continuaram e que estava aguardando sua mãe trazer da chácara outro tipo de medicamento, porém não sabia quando seria isso. O Centro de Controle de Zoonoses – CCZ, realizou o recolhimento dos animais e também a Perícia Científica para materializar todos os fatos observados no local, além de uma equipe da 6ª Delegacia de Polícia Civil, tendo em vista que a autora começou a ofender os policiais e ameaçar os vizinhos.

A mulher foi autuada e presa em flagrante pelo crime de maus-tratos qualificado, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também