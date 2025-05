Mulher é presa pela DEPCA por crimes contra criança e adolescentes em Corumbá

Uma mulher, de 42 anos, foi presa após ser condenada por crimes de violência e exploração sexual infanto-juvenil, durante a tarde desta terça-feira (6). Ela era moradora do Bairro Maria Leite, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, a prisão foi realizada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), em virtude de um Mandado de Prisão, com sentença definitiva transitado em julgado.

Na Capital, equipes da Especializada seguem fiscalizando diversos pontos com denúncias de violência e Exploração Sexual Infanto-juvenil. Dentre os locais visitados, estão bares e pontos comerciais com aglomeração de pessoas e possível venda de bebidas alcoólicas para crianças/adolescentes.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da DEPCA, está participando da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

