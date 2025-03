Mulher Ã© presa pela PRF com skunk em pÃ³ em Ponta PorÃ£

Uma mulher, de 27 anos, foi presa em flagrante na tarde deste sábado (8), por tráfico de drogas, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no posto Capey, na BR-463, em Ponta Porã, cidade na fronteira com o Paraguai.

Durante fiscalização no ônibus, que fazia o trajeto Ponta Porã – São Paulo, por volta das 13h50, os agentes da PRF encontraram, na bolsa de mão da passageira, um pacote contendo 2,6 kg de skunk em pó.

A mulher confessou aos policiais que pegou a substância em Ponta Porã e que iria entregá-la em São Paulo, mas não revelou quanto receberia pelo pacote. A droga, que é considerada nova na região da fronteira, tem alto valor de venda em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro.

