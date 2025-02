Mulher é presa por bater na própria mãe após briga em Dourados

Uma mulher, de 35 anos, foi presa depois de bater na própria mãe, de 53 anos, durante a noite de domingo (9) no Jardim Márcia, em Dourados.

Conforme as informações policiais, as duas tiveram uma briga ao longo do dia. Posteriormente a autora passou a ingerir bebidas alcoólicas, momento em que se alterou e começou a desferir socos e chutes na mãe.

Depois de conseguir escapar, a vítima acionou a Guarda Municipal para prender a filha. A autora acabou sendo levada para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica.

